الحسين (ع) ثورة ونبراس للحق والعدالة الإنسانية - فلاح أمين الرهيمي

2021/08/18 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الحسين (ع) نشأ وترعرع في أحضان الحق ومبادئ العدالة الإنسانية الإمام الثائر علي ابن أبي طالب (ع) فأصبح الحسين (ع) شعلة وهاجة تضيء ظلامية الإنسان المظلوم والمقهور من خلال مواقفه وشجاعته وصموده وانحيازه للحق والعدالة الإنسانية عندما تصدى لاستبداد الظلم والعبودية وصرخ بوجه الطغاة (لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم اقرار العبيد) و (إني لم أخرج أشراً، ولا بطراً ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنما خرجت ل ......





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