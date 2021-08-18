لا بديل لسوريا عن اللامركزية - ليلى موسى

2021/08/18 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ليلى_موسى من الذي دفع برأس النظام السوري الحاكم إلى هذا الطرح.



حيث أن بعد عقد من الزمن يخرج الأسد عن تعنته الذي طالما أصر عليه.



وأن المركزية السورية كانت العائق أمام القوى الرأسمالية والإمبريالية واستراتيجياتهم في المنطقة، وأن ما حدث في سوريا نابع من مؤامرة كونية استهدفت أمن واستقرار سوريا لتمرير سياساتهم واستراتيجياتهم في المنطقة، ونهب خيراتها لما تتمتع به سوريا من أهمية جيوستراتيجية.السؤال الذي يطرح ن ......





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