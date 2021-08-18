ماكنة الانتحار الجماعية وسقوط كابول - طلال الربيعي

2021/08/18 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي هذه ترجمتي لمقالة Chris Hedges "ماكنة الانتحار الجماعية وسقوط كابول"scheerpost.com July 26, 2021كريس هيدجز ناقد ثقافي ومؤلف, كان مراسلًا أجنبيًا لما يقرب من عقدين من الزمن لصحيفة نيويورك تايمز ودالاس مورنينغ نيوز وكريستيان ساينس مونيتور والإذاعة العامة الوطنية.



كان يكتب من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا والبلقان.



كان عضوًا في الفريق الذي فاز بجائزة بوليتسر لعام 200 ......





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