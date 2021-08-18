وسائل إعلام: نقل الرئيس الأفغاني غني إلى مستشفى في أبوظبي

2021/08/18 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

ذكرت موقع "همشهري أونلاین" الإيراني، نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني، موجود في مستشفى بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأن "حالته تتدهور".

وأشار الموقع الإيراني، إلى أن "غني دخل المستشفى لتلقي العلاج قبل ساعات قليلة"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد متذرعا برغبته في "منع المجزرة".

وأعلنت حركة "طالبان" سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل والقصر الرئاسي فيها.

من جهته، قال ممثل المكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم، الأحد الماضي، إن "الحرب في أفغانستان قد انتهت، وسيتضح شكل الحكومة في الدولة في المستقبل القريب".

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