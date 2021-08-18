13 قاطعاً في ديالى تدخل مرحلة

2021/08/18 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن دخول 13 قاطعا في ديالى بمرحلة الاستنفار القصوى.

وقال الناطق باسم محور ديالى، صادق الحسيني، في تصريح لـ( بغداد اليوم)، إن "13 قاطعا تمثل محاور انتشار الوية وافواج الحشد الشعبي في ديالى دخلت مرحلة الاستنفار القصوى لتامين وقائع يوم عاشوراء"، لافتا إلى أن "الاستنفار سياخذ محاور محددة منها تامين سرداق العزاء الحسيني في صباح يوم غدا بالتنسيق مع عمليات ديالى".

وأضاف الحسيني، أن "حالة الاستنفار القصوى ستبقى قائمة الى ما بعد الانتهاء من احياء مراسيم يوم عاشوراء"، مؤكدا أن "جميع المواكب والتي يصل عددها الى اكثر من 300 ضمن حدود مسؤولية الحشد الشعبي ستخضع لاجراءات مشددة".

وأشار إلى أن "كل التعليمات والأوامر الأمنية ستطبق ابتداء من مساء اليوم مع تشديد الاجراءت على الطرق الرئيسية والفرعية ونشر مفارز واحزمة أمنية متعددة حول مجالس العزاء الحسيني التي تحيي يوم عاشوراء الاليم".

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