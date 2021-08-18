محمد صلاح يضرب كريستيانو رونالدو في رقم تاريخي بالدوري الإنكليزي

2021/08/18 | 19:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضرب النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول رقم الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الأسبق في الدوري الإنكليزي الممتاز "بريميرليج" وذلك في مستهل مشوار صلاح بالموسم الجديد 2021 / 2022.ووفقاً للموقع الرسمي للدوري الإنكليزي، فقد نجح محمد صلاح في كسر عدد المرات التي قام بها رونالدو في صناعة أهداف بالدوري الإنكليزي الممتاز خلال السنوات التي لعب فيها لمانشستر يونايتد ، هذا مع الوضع فى الاعتبار أن صلاح شارك في عدد مباريات أقل من أفضل لاعب بالعالم 5 مرات ".ومع الموسم الماضي تساوى محمد صلاح مع رونالدو في عدد مرات الأسيست بواقع 34 هدف صنعاه أي منهما الا أن اللاعب المصري استطاع أن يصنع هدفين في الموسم الحالي في أولى المباريات أمام نوريتش سيتي وهو ما جعله يصل الى الأسيست رقم 36 بفارق 2 عن اللاعب البرتغالي ".وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ويسعى النادي الإنكليزي لتمديده لسنوات أخرى مثلما فعل مع أليسون، فابينيو، فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد ".وتألق محمد صلاح في مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة وحصد أول 3 نقاط في البريميرليج ".وأحرز محمد صلاح هدفه الوحيد في المباراة بالدقيقة 74 من عمر اللقاء ليفتتح مشواره في الموسم الخامس على التوالي مع الريدز بالوصول الى شباك المنافسين ".وفي سياق متصل، انفرد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بوصافة قائمة هدافي الدوري الانكليزى الأفارقة عبر التاريخ بعد الانفصال عن النجم التوجولي إيمانويل أديبايور بعدما تقاسما قبل نهاية الموسم الماضي الترتيب وذلك عقب تسجيل صلاح هدفاً في مرمى وست بروميتش مايو الماضي ".وبات محمد صلاح على مقربة من معادلة أهداف الإيفوارى ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق الذي يتصدر الترتيب بواقع 104 هدفا سجلهم خلال مشواره مع البلوز في البريميرليج ".ويحتاج محمد صلاح الى 6 أهداف لمعادلة رقم ديدييه دروجبا و7 للانفراد بصدارة القائمة التاريخية"./انتهى2

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