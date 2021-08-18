2021/08/18 | 19:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصرف الرشيد اطلاق دفعة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.ودعا المصرف في بيان : المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ.واضاف ان : العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يطلق دفعة جديدة من سلف الموظفين والمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يطلق دفعة جديدة من سلف الموظفين والمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).