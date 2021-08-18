الحكومة العراقية تبحث آلية تقديم التسهيلات لمنح القروض بدون فائدة

2021/08/18 | 19:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، اليوم الأربعاء، آلية تقديم التسهيلات المصرفية لمنح القروض من دون فائدة أو فائدة مُخفّضة، في إطار توجُّه الحكومة العراقية لدعم القطاع الخاص، وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع الصغيرة …

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