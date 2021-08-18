وزير النقل يبحث مع السفير التركي عدة ملفات بينها الربط السككي

2021/08/18 | 20:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير النقل ناصر الشبلي، الاربعاء، مع وزير نظيره التركي محمد موش وسفير تركيا في العراق علي كوناي الاوضاع الاقتصادية والخدمية بين البلدين، فضلا عن ملف الربط السككي بين البلدين.وقال الشبلي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمت مناقشة العديد من القضايا التي تخص النقل بين الجانبين منها الربط …

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