العتبة الحسينية تضع خطة صحية لمعالجة الحالات الطارئة والجراحية والوبائية (صور)

2021/08/18 | 20:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشفى الإمام زين العابدين (عليه

السلام) التخصصي التابع للعتبة

الحسينية المقدسة، الاربعاء، عن خطته

لتقديم الخدمات الصحية للزائرين

الوافدين الى كربلاء خلال إحياء مراسيم

زيارة الإمام الحسين (عليه ا

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