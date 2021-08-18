الأمن يلقي القبض على متهم بالمخدرات في طوزخورماتو

2021/08/18 | 20:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة بقضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قطعات فرقة الرد السريع تواصل جهودها الرامية لضبط الامن والاستقرار وملاحقة المطلوبين للقضاء، إذ تمكنت قطعات اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء بتهمة الاتجار بالمخدرات في منطقة الحي العسكري بقضاء طوزخورماتو".

وبينت، أن "عملية القاء القبض تمت بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة المخدرات والموثرات العقلية، وضبطت بحوزة المتهم مواد مخدرة وادوات تستخدم للتعاطي".وأشارت الخلية إلى "تسليم المتهم مع المضبوطات الى شعبة مكافحة المخدرات والموثرات العقلية لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28_ 32) مخدرات".

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