2021/08/18 | 20:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترفع جميع هذه التوصيات الى المكتب التنفيذي الجديد المُنتخب للبت بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية توضح بشأن موعد الانتخابات: لايوجد مبرر لتأجيلها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية توضح بشأن موعد الانتخابات: لايوجد مبرر لتأجيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).