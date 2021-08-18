لأربع فئات.. الرشيد يطلق وجبة سلف جديدة ويوجه رسالة للمشمولين

2021/08/18 | 20:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين.

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وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آب 2021)، أن "المصرف يدعو المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

وأضاف، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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