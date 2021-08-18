الرشيد يطلق وجبة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين

2021/08/18 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، إطلاق وجبة جديدة من سلف تشمل 4 فئات وهم منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.ودعا المكتب الإعلامي للمصرف، وفقاً لبيان صادر عنه تلقاه “المركز الخبري […]

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