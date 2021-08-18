برلماني يتحدث عن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار

2021/08/18 | 20:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأربعاء، ان سعر صرف الدولار مقابل الدينار هو صلاحية حصرية للبنك المركزي العراقي ولا علاقة لمجلس النواب واللجنة المالية بهذا الامر، فيما اشار الى انه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر للسنوات الخمسة المقبلة.

وقال كوجر في حديث صحفي، إن “تحديد سعر صرف الدولار مقابل الدينار ليس من صلاحية اللجنة المالية ولا حتى مجلس النواب او حتى وزارة المالية الاتحادية، بالتالي فإن أي تصريحات تتحدث عن سعر الصرف ومدة العمل به لا نعتقد انها دقيقة او مناسبة”، مبينا ان “صلاحية تغيير سعر الصرف تنحصر بشكل حصر ب‍البنك المركزي العراقي المسؤول الاول عن السياسة النقدية في البلد”.

واضاف كوجر، ان “اللجنة المالية لم تعقد اي جلسة او اجتماع لمناقشة قضية سعر صرف الدولار خلال الفترة السابقة”، لافتا الى أنه “من السابق لأوانه الحديث عن سعر صرف الدولار مقابل الدينار للسنوات الخمسة المقبلة، كونها تعتمد على رؤية وتقدير البنك المركزي، ما يعني أنه من غير الصحيح الحديث عن هذا الامر او نسبه الى اللجنة المالية النيابية بأي شكل من الأشكال”.

وكان احد اعضاء اللجنة المالية النيابية، اشار في تصريحات صحفية، إلى ان سعر الصرف سيبقى على وضعه خلال المدة المقبلة للسنوات الخمس المقبلة على وصف أن قيمة الدينار العراقي الحقيقية تحدد من خلال صرف الدولار تجاه الدينار اضافة الى القوة الشرائية للدينار العراقي وما ينتج من سلع وخدمات صافية خلال فترة معينة.

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