الرئيس التركي يستقبل وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد

2021/08/18 | 20:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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