"ربما ... لا أعرف".. كروس يشعل نار التوقعات بشأن مبابي

2021/08/18 | 20:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاف نجم ريال مدريد، توني كروس، بعض الغموض للنقاش حول رغبة الفريق الملكي لضم نجم باريس سان جيرمان، كليان مبابي.

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