2021/08/18 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، اسماء المهندسين المتقدمين للعمل بصفة اجر يومي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "557 اسم من المتقدمين للعمل بصفة اجر يومي في شركات القطاع النفطي ممن انتقلوا الى المرحلة الثانية من التقديم والذين تعذر استلامهم للرسائل النصية (SMS) على هواتفهم المحمولة لوجود خطأ في الرقم".

وأضافت: "يرجى الدخول على الروابط الموجودة ازاء كل اسم لغرض رفع المستمسكات المطلوبة خلال موعد اقصاه يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021".

للاطلاع على قوائم الاسماء وحسب المحافظات اضغط على الرابط ادناه:

https://oil.gov.iq/upload/1994844677.pdf

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن اسماء المهندسين المتقدمين للعمل بصفة اجر يومي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن اسماء المهندسين المتقدمين للعمل بصفة اجر يومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).