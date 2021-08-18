وزارة التعليم في كردستان تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد

2021/08/18 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كردستان

حددت وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الأول من أيلول المقبل موعداً لبدء العام الدراسي فيما أكدت إنه سيكون حضوريا.

وقال إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وزارة التعليم في كردستان تحدد الأول من أيلول موعداً لبدء العام الدراسي الجديد".

وأوضحت ان "الدوام سيكون حضورياً شريطة أن لا يتفاقم الوضع الصحي".

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