مراسم عاشوراء تبلغ ذروتها وحشود المعزين تترقب

2021/08/18 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تقـرير ...يوسف سلمـان : تبلغ مراسم عاشوراء ذروتها ، ليلـة اليوم الاربعاء ، مع استمرار توافد حشود الزائرين ومواكب العزاء الحسينيـة الى محافظة كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين واهل بيته عليهم السلام في واقعة الطف الاليمة يوم العاشر من شهـر محرم الحرام .وبدأت مواكب العزاء وجموع الزائرين توافدها الى المدينة المقدسـة ، عشيـة اعلان مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ، ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم الحرام يوم الثلاثاء الماضي ، ومشاركتها في مراسم تبديل رايات المرقديـن الشريفيـن الى اللون الاسود ايذانا بحلول شهر محرم الحرام ، رغم اعلان العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية رسميا الغاء مراسم تبديل الرايات وجعلها مختصرة للسنة الثانية على التوالي ، التزاما بتوجيهات المرجعية الدينية العليا وقرارات خلية الأزمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ، بسبب الظروف الصحية التي يمر بها البلد جراء تفشي فيروس كورونا .وخلال الايام الماضيـة ، واصلت المواكب الحسينية بمشاركة جموع المعزيـن ، احياء مراسم عاشوراء وذكرى استشهاد ائمة اهل البيت عليهم السلام في واقعة الطف ، وسط اجراءات صحية وخدمية في ظل تفشي الاصابات بجائحة كورونا وتسجيل حالات من السلالة الجديدة للوباء في العراق .وتوشحت العاصمة بغداد والنجف الاشرف والمحافظات الاخرى ، بالسواد كما شهدت اقامة مجالس العزاء الحسينية ومراسم الحداد في الحسينيات والمساجد والمنتديات الاجتماعية ، رافقتها انتشار مواكب الخدمة الحسينية لتقديم الدعم للزائرين المتوجهين صوب محافظة كربلاء المقدسـة .في غضون ذلك ، انهت الملاكات الفنية والخدميـة في العتبتين المقدستيـن الحسينية والعباسية ، استعداداتها اللوجستية لمراسم عاشوراء وعزاء ركضة طويريج ، وذلك عبر فرش ارضيـة منطقـة بين الحرميـن الشريفين للامامين الحسين وابي الفضل العباس عليهمـا السلام بالسجاد الاحمر .وستجري مراسم عاشوراء ليلة اليوم الاربعاء بمشاركة مواكب العزاء الحسينية ، فيما ستقام مراسم عزاء ركضة طويريج بعد ظهر يوم غد الخميس لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام واهل بيته بواقعة الطف الاليمة في العاشر من محرم الحرام .وتوقعت العتبة الحسينية ، مشاركـة اكثر من مليوني زائـر من جموع المعزيـن في احياء مراسم ليلة العاشر من محرم الحرام ، وقالت ان نصف ذلك العدد سيشاركون في عزاء ركضـة طويريج ، التي تعد واحدة من اكبر التجمعات البشرية حول العالم وتقام سنويا ظهر يوم العاشر من شهر محرم لاحياء ذكـرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام ./انتهى5

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