السجن والطرد لمجموعة من منتسبي الداخلية

2021/08/18 | 20:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة

الرابعة، يوم الأربعاء، أحكاماً بالسجن

والطرد من الخدمة بحق مفرزة الشرطة التي

رافقت مدير بلدية محافظة كربلاء عبير

الخفاجي الذي تم قتله أثناء حملة إزالة

تجاوزات.

و

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