رئيس مجلس النواب يعزي بذكرى استشهاد الإمام الحسين “ع”

2021/08/18 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدَّم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تعازيه إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

وقال الحلبوسي إن موقف الإمام الحسين هو مسؤولية كل المخلصين لفكرة العدل والساعين إلى الحق في مواجهة الظلم، حيث تؤكد ذكرى عاشوراء، في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، نصرةَ المظلومين والضعفاء على كل مظاهر الباطل والفساد والإرهاب والقتل وإزهاق الأرواح وتكريس الديكتاتورية وسلب الحرية، ويحتم الواجب الذي يفرضه منهج الإمام الحسين على الجميع أن يكونوا بمستوى المسؤولية، من أجل تطبيق مشروع الإصلاح والتغيير الحقيقي والمضي به من أجل غدٍ أفضل.

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