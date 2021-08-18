2021/08/18 | 20:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة الرابعة، اليوم الأربعاء، أحكاماً بالسجن والطرد من الخدمة بحق مفرزة الشرطة التي رافقت مدير بلدية محافظة كربلاء عبير الخفاجي الذي تم قتله أثناء حملة إزالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن الحكم بحق “القوة الأمنية” المتخاذلة في حماية مدير بلدية كربلاء المركز الخبري الوطني.

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