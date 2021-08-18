2021/08/18 | 20:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة الرابعة، الأربعاء، حكماً بالسجن ضد منتسبين من مديرية شرطة محافظة كربلاء، على خلفية اغتيال مدير بلدية المحافظة عبير الخفاجي.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعد تخاذلهم بتنفيذ واجبهم، الحكم على مجموعة من منتسبي الداخلية بالسجن والطرد من الخدمة، حيث اصدرت …

ظهرت المقالة الحكم بالسجن والطرد من الخدمة بحق القوة المرافقة لعبير الخفاجي أولاً على النور نيوز.

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