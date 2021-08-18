الإعلام الأمني تعلن القبض على متهم بالمخدرات في طوزخورماتو

2021/08/18 | 20:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة بقضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قطعات فرقة الرد السريع تواصل جهودها الرامية لضبط الامن والاستقرار وملاحقة المطلوبين للقضاء، إذ تمكنت قطعات اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد …

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