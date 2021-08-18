معضلة القراءة - عبدالله عطية شناوة

2021/08/18 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة دائماً ما نشكو من ان مجتمعاتنا تقبع في ذيل القوائم التي ترصد الإقبال على القراءة بين المجتمعات المختلفة.



والحقيقة ان ما ينبغي ان يثير قلقنا وشكوانا هي أمور آخرى مثل:ــ ماذا نقرأ؟ ــ ما غايتنا من القراءة؟ ــ أي منهج نتعامل به مع ما نقرأ؟المشكلة الرئيسية ليست في أعداد الكتب التي نقرأها، بل في عقل القاريء في قدرته على التعامل مع الكتاب بمنهج نقدي تحليلي، وفي غايته من القراءة، ......





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