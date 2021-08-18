مباحثات عراقية تركية بشأن الربط السككي.. وتوجيه حكومي

2021/08/18 | 20:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم التباحث ايضاً بشأن العلاقات الاقتصادية وحركة التجارة.

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