صور من كربلاء: استعدادات إحياء عاشوراء تتواصل وسط إجراءات مشددة

2021/08/18 | 20:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تواصل حشود الزائرين استعداداتها لإحياء مراسم عاشوراء في محافظة كربلاء.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وبحسب الصور التي حصل عليها "ناس"، الأربعاء (18 اب 2021)، فقد ارتدى العديد من المواطنين ازياء تأريخية مختلفة في محاولة لتجسيد واقعة الطف وما بعدها".

وتُبين الصور، حشودا من المواطنين الزائرين وهم يتجمهرون حول هؤلاء الاشخاص، لتوثيق هذه المشاهد عبر كاميرات هواتفهم.

وتحولت مراسيم إحياء الشعائر الحسينية في كربلاء، إلى مناسبة للتذكير بأزمات البلاد الراهنة، عبر رفع لافتات وشعارات تندد بالوضع الحالي، مثل الفساد وسوء الإدارة، وسقوط الضحايا خلال الاحتجاجات الشعبية، فيما ندد آخرون، بجريمة اغتيال مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي.

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