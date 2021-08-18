الرشيد يطلق وجبة سلف جديدة لـ 4 فئات ويصدر توجيها للمشمولين

2021/08/18 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، إطلاق وجبة جديدة من السلف لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (18 اب 2021)، ان "المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الإلكتروني لتسلم المبلغ".

وأضاف، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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