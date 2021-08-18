2021/08/18 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / أحيا اكثر من أربعة ملايين زائر ليلة التاسع من محرم الحرام في محافظة كربلاءالمقدسة وسط اجراءات امنية مشددة.وقال مراسل نينا انه تم قطع الشوارع المحيطة بالعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين امام حركة العجلات./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..اكثر من أربعة ملايين رائد يحيون ليلة التاسع من محرم الحرام في محافظة كربلاءالمقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..اكثر من أربعة ملايين رائد يحيون ليلة التاسع من محرم الحرام في محافظة كربلاءالمقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).