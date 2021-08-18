كاتب سعودي لـ / نينا / : قمة بغداد .. خطوة جيدة في ظروف محلية واقليمية صعبة

2021/08/18 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مؤسس ورئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية الكاتب الدكتور محمد بن صقر السلمي ان : قمة بغداد ..خطوة جيدة في ظروف محلية واقليمية صعبة للعراق.وعبر للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /عن تمنياته للمؤتمر بالنجاح بما يخدم مصالح العراق وامنه واستقراره.واكد انه لا يملك معلومات عن مشاركة المملكة العربية السعودية في المؤتمر من عدمها ومستوى الوفد المشاركة ان تمت.ومن المؤمل ان يعقد نهاية الشهر الحالي مؤتمر قمة بغداد لدول الجوار وبعض الدول الاقليمية وبمشاركة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون./انتهى3

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