2021/08/18 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ما زالت تهدف للحفاظ على الأمن في مطار العاصمة الأفغانية كابول بعد أن سيطرت حركة طالبان على المدينة.وتناقش تركيا، وهي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان: مستمرون في سعينا إلى الحفاظ على أمن مطار كابول المركز الخبري الوطني.

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