2021/08/18 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط: وضعنا خططا توفر بيئة مناسبة للشركات المستثمرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: وضعنا خططا توفر بيئة مناسبة للشركات المستثمرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: وضعنا خططا توفر بيئة مناسبة للشركات المستثمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).