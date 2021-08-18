ماما أمريكا-اسمها محمد28- - لمى محمد

2021/08/18 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد مازلت أعتقد أن الناس جميعهم أنقياء..



هذا الاعتقاد خاطئ، لكنه يضمن راحة بالي، فلمَ لا؟مازلت أعتقد أنه يجب عليّ أن أعيش الحياة بأسلوبي..



هذا الاعتقاد خاطئ، لكنه يضمن لاحلامي البقاء، فلمَ لا؟والسماح سيدُ المواقف..



لا أنا متعجرفة تقف في طريقه..



أعرف أنّ هذا سيحتاج صبراً كثيراً، لكنه سيخلق فيك الحكمة، فلم لا؟مازلت أعتقد أن الواثق يحب الناس جميعهم، هذه مثالية كبيرة..



لكنك ترى نفسك فيما ت ......





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