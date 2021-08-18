رئيس هيئة الأركان الأمريكي: تقييمات الاستخبارات لم تتنبأ بانهيار الحكومة الأفغانية في

2021/08/18 | 22:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الأركان الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية لم يكن لديها أي مؤشر على أن الجيش والحكومة الأفغانية سوف ينهاران بالكامل في غضون 11 يومًا.

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