من قبل متنفذين.. سيدة تتعرض لابتزاز وتناشد الكاظمي لانقذها (فيديو)

2021/08/18 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على مقطع فيديو يوضح سيدة عراقية وهي تناشد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، للتدخل فورا وانقاذها من "اشخاص متنفذين يحاولون ابتزازها".

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