عدسة (بغداد اليوم) تتجول بين المواكب الحسينية في العاصمة

2021/08/18 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادشهدت العاصمة بغداد انتشارا كبيرا للمواكب الحسينية في ليلة العاشر من محرم الحرام، مع حماية امنية مشددة من قبل القوات الامنية.

وتجولت عدسة (بغداد اليوم) بين المواكب في العاصمة بغداد لتنقل لكم مشاهد ليلة العاشر من شهر محرم الحرام، وسط اجواء من تشييع وتشريف لذكرى استشهاد ائمة اهل البيت.

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