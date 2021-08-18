ضمن خطة عاشوراء.. عمليات بغداد تلقي القبض على إرهابيين اثنين

2021/08/18 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القاء القبض على إرهابيين اثنين ضمن خطة عاشوراء الأمنية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد لملاحقة عصابات داعش الإرهابية القت قوة من استخبارات لواء المشاة الـ(59) بالاشتراك مع مفرزة لجهاز الأمن الوطني القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1إرهاب في منطقة "الشهداء" شمالي بغداد"، مبينة أن ذلك "بالتزامن مع الخطة الأمنية المعدة لذكرى "عاشوراء" الحسين عليه السلام".

وأضافت أن "قوة من اللواء (55) فرقة المشاة السابعة عشر ترافقها مفرزة من استخبارات الداخلية من نصب سيطرات وقتية مفاجئة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة وعند تدقيق الأسماء في قاعدة بيانات المطلوبين تم إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب في منطقة "الغريباويين" مطلوب إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد/ لجنة تحقيق الكرخ".

وأكدت أنه "تم تسليم الملقى القبض عليهما للجهات المختصة لينالا جزائهما العادل وفق القانون".

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