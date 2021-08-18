الإعلام الأمني تعلن القبض على إرهابيين اثنين في بغداد

2021/08/18 | 22:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القاء القبض على إرهابيين اثنين ضمن خطة عاشوراء الأمنية.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد لملاحقة عصابات داعش الإرهابية القت قوة من استخبارات لواء المشاة الـ(59) بالاشتراك مع مفرزة لجهاز الأمن الوطني القبض على متهم مطلوب …

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