العراق: النزاهة تصدر امرا باعتقال مسؤول سابق كبير بالدولة

2021/08/18 | 22:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة النزاهة،الاربعاء، أمرا باعتقال الرئيس الأسبق لهيئة الإعلام والاتصالات.

وذكر بيان للهيئة وتلقى NRTعربية نسخة منه، اليوم (18 اب 2021)، أن "قرار اعتقال صفاء الدين ربيع جاء وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي وذلك لإحداثه عمدا إضرارا بالمال العام وتسببه بخسائر قدرت بمئات ملايين الدولارات لخزينة الدولة العراقية خصوصا في قطاع الاتصالات".

وأضاف البيان، أن "المادة (340) من قانون العقوبات العراقي تنص على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

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