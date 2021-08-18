بالصور.. إحياء ليلة العاشر من محرم الحرام في الكاظمية المقدسة

2021/08/18 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - تصوير - حسين الونانوثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، الشعائر الحسينية قرب مرقد الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد (عليهما السلام) في منطقة الكاظمية المقدسة ببغداد، لإحياء ليلة عاشوراء.وتظهر في الصور التي وثقتها عدسة(واع)، منطقة الكاظمية المقدسة وهي تشهد اكتظاظاً بالزائرين لإحياء ليلة العاشر من محرم الحرام.

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