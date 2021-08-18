2021/08/18 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد وزير النفط احسن عبد الجبار اسماعيل حرص الحكومة والوزارة على تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة .ونقل بيان للوزارة عن اسماعيل خلال مشاركته بأجتماع مرئي مع غرفة التجارة الاميركية في هيوستن قولهان : الوزارة وضعت في خططها واولوياتها توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشركات العالمية الراغبة بالعمل بالعراق ، وخصوصاً في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير البنى التحتية وتحسين البيئة.واشار اسماعيل الى ان: الاجتماع قد ضم ممثلين عن الشركات الاميركية ووزارات الطاقة ، والتجارة ، والخارجية الامريكية ، فضلاً عن السفير العراقي في واشنطن.وتابع وزير النفط ان: الاجتماع يأتي في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث اليات التعاون للمشاريع الاستثمارية الحالية و المستقبلية في مجال النفط و الغاز و الطاقة النظيفة و المتجددة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركته بمؤتمر التكنلوجيا البحرية (OTC).. وزير النفط يناقش المشاريع الاستثمارية في قطاعات النفط و الغاز و الطاقة المتجددة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركته بمؤتمر التكنلوجيا البحرية (OTC).. وزير النفط يناقش المشاريع الاستثمارية في قطاعات النفط و الغاز و الطاقة المتجددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).