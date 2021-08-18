بمشاركة ميسي .. ارتفاع جنوني باسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان المقبلة

2021/08/18 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ارتفعت اسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان المقبلة مع بريست الجمعة المقبلة بشكل كبير وجنوني.وذكر موقع شبكة /بي.إن.سبورتس/ التلفزيونية إن : إمكانية رؤية النجم الأرجنتيني لأول مرة بقميص باريس سان جيرمان في مواجهة بريست يوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة للدوري الفرنسي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار تذاكر المباراةوسيكون ملعب ”فرانسيس لو بلي“ ممتلئًا، حيث تم بيع جميع التذاكر اليوم الأربعاء أي قبل يومين من المباراة، لكن أسعار التذاكر قد شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث أصبح الحصول على سعر تذكرة من خلال مواقع Ebay أو Leboncoin أو Facebook يتطلب دفع ما بين 80 و150 يورو للتذكرة الواحدة وفقا لنوعية المقعد والمدرجات، وهذه أسعار أعلى من المعتاد بكثير.ورغم أن إمكانية رؤية ميسي يلعب أمام بريست منخفضة إلى حد ما، نظرًا لأنه تدرب لمدة أسبوع فقط، فإن ارتفاع أسعار تذاكر المباريات قبل الأحداث المهمة أمر معتاد تاريخيا.لكن المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لم يتحدث بعد عن إمكانية مشاركة ميسي أمام بريست، لكن ظهوره المحتمل لأول مرة سيكون ضد استاد رانس في 29 آب الحالي في ملعب أوغست ديلاون./انتهى3

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