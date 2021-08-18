الصحة تكشف عدد متلقي اللقاح في العراق

2021/08/18 | 23:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الصحة إن النازحين لهم أولوية بين الفئات المستهدفة في تقديم اللقاحات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة، وصول معدل تلقيح المواطنين ضد كورونا إلى نحو 100 ألف يوميًا، فيما لفتت إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاح في العراق أقل من ثلاثة ملايين.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح أقل من ثلاثة ملايين، ونأمل أن نتجاوز هذا الرقم قريبًا، شاملًا الملقحين الجرعتين الأولى والثانية".

وأضاف البدر، أن "الوزارة مستمرة في التلقيح كما أن الحملة الميدانية في مدينة الصدر مستمرة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً".

وأشار إلى أن "النازحين لهم أولوية بين الفئات المستهدفة في تقديم اللقاحات، وتوجد في كل مخيم للنازحين مراكز صحية أو بيت صحي، لتقديم الخدمات الصحية ومن ضمنها اللقاحات لهم".

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