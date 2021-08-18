نائبة وزير الخارجية الأميركية: غني لم يعد شخصية مؤثرة في أفغانستان

2021/08/18 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نائبة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، الأربعاء، عدم اعتبار أشرف غني لاعبا في أفغانستان، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن رغبته في العودة

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