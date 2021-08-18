2021/08/18 | 23:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد ناشط ايزيدي، عيسى سعدو، اليوم الاربعاء، ان رئيس الوزراء لم يدخل في اي جزئية تتعلق بالاعمار او خدمة القضاء وانما هي زيارة اعلام وقال سعدو في برنامج حصاد الايام، انه “نعلم حجم المظلومية التي يتعرض لها المكون الشيعي بالخصوص”، مبينا انه “لم يشمل لا سنجار ولا تلعفر باي قرار وزاري”.واضاف ان “رئيس […]

ظهرت المقالة ناشط ايزيدي: الكاظمي لم يدخل في أي جزئية تتعلق بالاعمار او خدمة القضاء أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشط ايزيدي: الكاظمي لم يدخل في أي جزئية تتعلق بالاعمار او خدمة القضاء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشط ايزيدي: الكاظمي لم يدخل في أي جزئية تتعلق بالاعمار او خدمة القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).