2021/08/18 | 23:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني علقت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، بشأن تقارير عمليات تركية وقعت في شمالي العراق.وذكر مكتب شؤون الشرق الأدنى، التابع للوزارة في تدوينة لها تابعها “المركز الخبري الوطني”، على “نحن على اطلاع بشأن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمريكا تطالب تركيا باحترام السيادة العراقية على خلفية عدوانها على كردستان المركز الخبري الوطني.

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