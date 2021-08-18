نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

2021/08/18 | 23:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نفى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ما تردد من شائعات انتشرت خلال الساعات الماضية بخصوص إصابة الفنان الكبير عادل إمام بفيروس كورونا.وقال “زكي” في تصريحات صحفية، إن الزعيم عادل إمام […]

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