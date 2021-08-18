تضارب معلومات المسؤولين الأمريكيين عن عدم عرقلة طالبان الوصول إلى مطار كابول

2021/08/18 | 23:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان بيانات متضاربة، الأربعاء، حول قدرة المواطنين الأمريكيين والأفغان على الوصول إلى مطار كابول.

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