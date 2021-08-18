سياسي ووزير أسبق: بديل اجراء الانتخابات بالعراق الفوضى أو الانقلاب

2021/08/18 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وزير الخارجية الاسبق، هوشيار زيباري، الاربعاء من ان بديل اجراء الانتخابات إما الفوضى أو الانقلاب.

وقال زيباري في لقاء متلفز تابعه NRTعربية اليوم (18 آب 2021) إن "بديل اجراء الانتخابات المقبلة يكون الفوضى أو الانقلاب".

وأضاف، "استحقاق تشرين يتابعه مجلس الامن الدولي بحذر عبر 250 ممثلا ومراقبا وأن العراق ما بعد الانتخابات لن يكون كما قبلها".

وبالحديث عن احداث افغانستان، وصف الوزير الاسبق، "قرار الانسحاب الامريكي من افغانستان بانه قرار سيادسي لكن تنفيذه كان متسرعا وفوضيا".

لافتا الى اأن "ما جرى في افغانستان خطأ استخباري امريكي سيجلد الرئيس الحالي ويبقى في ذاكرة العالم للابد وستكون له تداعيات مدمرة على المنطقة وحول انتخابات تشرين في العراق".

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